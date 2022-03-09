Финская компания Fazer пообещала не закрывать хлебозаводы в Петербурге

В российском представительстве компании Fazer опровергли информацию о готовящемся закрытии хлебозаводов в Петербурге и Москве. Как сообщает «Петербургский дневник», производство обещают пока не останавливать.

В пресс-службе компании уточнили, что продолжают выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками. План действий, который сейчас разрабатывает компания, направлен на сохранение операционной деятельности и рабочих мест в России.

Как сообщает «Фонтанка», в российском представительстве Fazer заняты 2300 человек. 1600 из них работают в Петербурге. В комитете по промышленной политике Петербурга подтвердили, что пока об остановке производства речи не идет. Власти Петербурга подключились к проработке плана действий компании.