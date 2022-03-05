«Горячая линия» для предпринимателей появилась в Петербурге

В центре поддержке и развития предпринимательства Петербурга заработала «горячая линия». Как пояснили в пресс-службе администрации города, позвонившим по ней предпринимателям помогут сориентироваться в текущей ситуации и предоставят консультации по юридическим и финансовым вопросам.

Обратиться на «горячую линию» можно, чтобы получить информацию по субсидиям и грантам, социальным контрактам, льготному кредитованию и мерам поддержки. «Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а по пятницам — с 9:00 до 17:00 по телефону +7 (812) 372-52-90.