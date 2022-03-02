Штаб по поддержанию стабильности создали в Петербурге

В Петербурге появился оперативный штаб по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в его задачи будет входить защита интересов города и бизнеса.

Штаб будет тесно взаимодействовать с федеральной Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Особое внимание в нем обещают уделить поддержке ключевых отраслей экономики Петербурга. Штаб также будет поддерживать развитие уже запущенных проектов в этих отраслях.