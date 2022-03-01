Петербургский завод Hyundai не будет работать 5 дней

Петербургский автомобильный завод Hyundai временно остановил производство на период с 1 по 5 марта. Причина заключается в нехватке комплектующих, с которой столкнулось предприятие.

В пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» уточнили, что возобновить работу предприятие планирует 9 марта. Там также пояснили, что с нехваткой компонентов завод периодически сталкивается, начиная с конца 2020 года.

Всего по итогам 2021 года с конвейера предприятия сошли 234 тысячи автомобилей. По сравнению с 2020-м годом показатель вырос на 7%.