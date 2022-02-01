Беглов пообещал закрыть не соблюдающий ковид-ограничения бизнес

Предприятия и организации, нарушающие действующие коронавирусные ограничения, могут поплатиться закрытием. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России».

Градоначальник рассказал о высокой скорости распространения «омикрона». Ситуацию с заболеваемостью в городе он назвал напряженной, а также подчеркнул, что многое зависит от ответственности бизнеса и горожан.

Ранее власти Петербурга связывали резкий рост заболеваемости «омикроном» с отсутствием вакцины для подростков от коронавируса. Впрочем, на дистанционное обучение школы уйдут только со 2 февраля и этот ограничение коснется только учеников 7-11 классов.

Введенные ранее в Петербурге ограничения для бизнеса уже показали свою неэффективность и никак не повлияли на резко растущие показатели заболеваемости. При это губернатор не отказывается от них и продолжает «душить» бизнес в городе всеми силами.