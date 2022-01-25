В Минфине не поддержали запрет крипловалют в России

Министерство финансов подготовило концепцию регулирования рынка криптовалюты в России. Как сообщает ТАСС, документ направлен на рассмотрение в аппарат правительства.
Директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков высказал мнение, что регулирование рынка криптовалют позволит защитить права россиян. Он отметил, что рынок важно регулировать, а не запрещать. Прозрачность позволит обеспечить защиту граждан, защитить интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях.