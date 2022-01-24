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Эксперт рассказал, может ли доллар снова стоить 30 рублей

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Пока рубль продолжает падение.

Курс доллара превысили отметку в 78 рублей. Это произошло впервые с 7 апреля 2021 года. По расчетам 12:08 московского времени курс доллара «завтра» увеличится на 82 копейки и достигнет 78,25 рублей.

Вырос и курс евро. Он прибавил 77 копеек и составил 88,64 рубля. Как пояснил «АБН», независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов, влияние на курс валют оказывает, в первую очередь, министерство финансов РФ.

Уровень нервозности на рынках эксперт связал с политической истерикой вокруг ситуации с Украиной и другими факторами. Однако, Министерство финансов, несмотря на происходящее, действует по бюджетному правилу, оставаясь крупнейшим покупателем валюты.

Дмитрий Адамидов уверен, что курс доллара не достиг бы рекордного значения, если бы Минфин приостановил покупку валюты. Он подчеркнул, что если, к примеру, цена барреля нефти достигнет ста рублей, а Минфин, в соответствии с бюджетными правилами, скупит всю валюту, можно ожидать роста курса до ста рублей.

Происходящее эксперт объяснил спецификой системы, созданной еще в нулевых. Он считает, что если Минфин начнет не скупать, а наоборот продавать валюту, курс доллара опустится до 30 рублей. Таким образом, все происходящие экономический процессы, по мнению Дмитрия Адамидова, обусловлены политическими решениями.

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