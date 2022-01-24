Рост промышленности Петербурга в 2021 году составил примерно 7%

Индекс промышленно производства в Петербурге в 2022 году составил около 107%. Об этом сообщает «Деловой Петербург», ссылаясь на председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Кирилл Соловейчик. Он отметил, что декабрь в Петербурге традиционно характеризуется повышенными отгрузками.

За одиннадцать месяцев 2021 года ИПП оценили в 107,1%. Глава КППИТ назвал наиболее значимой отраслью в денежном выражении за текущий период автопром. Его доля составила 17,5%.

Пищевая и перерабатывающая промышленность с долей в 12,6% разместилась на второй строке. Третьей стала радиоэлектроника.