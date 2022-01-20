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Фонд национального благосостояния за год «похудел» на 320,98 млрд рублей

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© Фото: pixabay.com

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Эксперты считают, что россиянам не придется пополнять его своими налогами.

Отчет о о результатах размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 1 января по 31 декабря 2021 года опубликовало Министерство финансов РФ. Как сообщает АБН, из него следует, что за год ФНБ уменьшился на 320,98 млрд рублей.

В ушедшем 2021 году в России были приняты поправки в Бюджетный кодекс и другие нормы, изменившие порядок регулирования бюджетного процесса. В частности новыми нормами был определен порядок участия граждан в формировании бюджета.

Власти могли бы принять решение о пополнении фонда национального благосостояния путем увеличение налоговой нагрузки на граждан. Однако, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что данная мера не будет принято.

Михаил Беляев отметил, что одним из основных источников пополнения ФНБ служит разница между ценой нефти на внешнем рынке и целевой ценой, которая закладывается в бюджет. В настоящее время целевая цена составляет 44 доллара за баррель. Однако, на мировых рынках стоимость нефти достигает 90 долларов. Несмотря на возможные колебания цены, она в любом случае превышает установленный целевой показатель.

Экономист уточнил, что источником пополнения Фонда национального благосостояния является продажа нефти на зарубежные рынки. Он прогнозирует, что объемы поставок вырастут или останутся на прежнем уровне. Таким образом, пополнение ФНБ будет обеспечено и без налогов. Их обсуждаемое повышение или понижение может быть связано с социальными процессами, а не с необходимостью пополнить ФНБ.

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