Экономист назвал запрет долларов в России маловероятным

Воплощение в реальность угрозы президента США Джо Байдена о полном запрете расчетных операций в долларах на территории России маловероятно. Как сообщает АБН, таким мнением поделился политический деятель, экономист, финансовый омбудсмен при ассоциации российских банков Павел Медведев. Он отметил, что операции в долларах сопряжены с экспортом важных российских товаров в Европу.

Павел Медведев отметил, что для запрета долларовых операций в России Западу необходимо сначала отказаться от российских товаров. В противном случае, их не смогут получить за рубежом. Эксперт пояснил, что такой отказ потребует от Европы дополнительных усилий. Например, придется мерзнуть, отказавшись от российского газа.

Сейчас в Европе треть газа поставляется из России. Расчеты по поставкам осуществляются в долларах, таким образом в случае запрета операций их придется попросту отменить. Отмечается, что данное решение маловероятно в краткосрочной перспективе. Страны Европы стремительно переходят на возобновляемые источники энергии, поэтому со временем отказ от российского газа для них станет возможным.

Премьер-министр Норвегии ранее заявлял о невозможности возмещение объема экспорта российского газа в случае прекращения его поставок. Политик подчеркнул, что в стране отсутствуют резервы для восполнения дефицита.