Порт «Бронка» в Ленобласти получит корпорация «Ростех»

Национализированный ранее морской порт «Бронка», расположенный в Ленинградской области, планируется передать государственной корпорации «Ростех». Как сообщает «Деловой Петербург», глава корпорации Сергей Чемезов в письме от 29 декабря 2021 года попросил передать 100% акций ООО «Феникс» «Ростеху» в качестве имущественного взноса. 4 января 2022 года на письме появилась виза президента Владимира Путина «Согласен».

В письме упоминается "Стратегия военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами до 2025 года". Сергей Чемезов отмечает, что использование порта «Бронка» признано одним из наиболее перспективных вариантов, имеющих необходимую инфраструктуру для работы со специальными промышленными грузами.