На петербургском ресторанном рынке началась перегруппировка сил

Из петербургского объединения предприятий общественного питания «Рестоград» вышли сразу несколько членов. Как сообщает «АБН», в числе покинувших объединение сеть «Токио Сити» и ресторан «Карл и Фридрих».

Вышедшие из «Рестогарада» заведения вступают во всероссийскую Федерацию рестораторов и отельеров (ФриО). Директор ФРиО в Петербурге Александр Марков в беседе высказал мнение, что происходит некая перегруппировка сил. Ранее представители «Рестограда» регулярно обращались за консультациями в федерацию.

Таким образом, по мнению Александра Маркова, некоторые члены покинули «Рестоград» с целью объединить усилия по поддержке и консультирования бизнеса на общей платформе.