Петербургские компании получили 40 миллионов рублей штрафов за уборку снега

На 40 млн 840 тысяч рублей оштрафовали петербургские компании за плохую уборку снега за период с начала снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

За неубранный снег в поселке Шушары штраф в 200 тысяч рублей получил Детскосельский завод. Снег и наледь на кровле нежилого здания на шоссе Революции обошлись ООО «Охта» в 100 тысяч рублей. За неубранный снег на Ленской улице и проспекте Косыгина штраф в 150 тысяч рублей получил концерн «Ленпромстрой».

В рамках устранения выявленных нарушений военно-медицинский музей Министерства обороны РФ очистил от снега и наледи кровлю нежилого здания на Лазаретном переулке. Также от снега была очищена территория АЗС на Дунайском проспекте.