Субсидии на поддержку малого бизнеса выделят Петербургу

Петербургу выделят из федерального бюджета субсидии на поддержку малого бизнеса, развитие рынка газомоторного топлива и агропромышленного комплекса. Как уточнили в пресс-службе администрации города, средства Петербург будет получать в течение трех лет: в 2022-2024 годах.

Наряду с федеральной поддержкой, Петербург в наступившем году потратит 295,8 миллионов рублей на развитие трех проектов. В частности, предпринимателям города будет предоставлен доступ к заемным средствам на льготных условиях.

Экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта также смогут заключить больше предприятий малого и среднего бизнеса за счет предоставления дополнительных возможностей.