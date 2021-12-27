«Пелла» не будет платить неустойку Минобороны

ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" не будет выплачивать неустойку за просрочку поставки опытового судна «Ладога» Министерству обороны. Как сообщает «Деловой Петербург», такое решение принял Арбитражный суд Москвы. Речь шла о неустойке в сумме 223,06 миллионов рублей.

Контракт на строительство судна был заключен в 2013 году. В процессе рассмотрения иска Минобороны представитель «Пеллы» заявил, что своевременной поставке помешало поведение истца и обстоятельства непреодолимой силы.

В частности, ответчик пояснил, что на момент заключения контракта в Минобороны поручили ЦМКБ "Алмаз" переработать технический проект, чтобы улучшить эксплуатационные качества судна. Таким образом, судостроительный завод получил проект в полном объеме только в феврале 2016 года.