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У Мурино появится собственный небоскреб

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© Фото: pixabay.com

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Новый ЖК с небоскребом планируют построить в южном Мурино.

Проект застройки южной части Мурино рассмотрели в градостроительном совете Ленинградской области. Как сообщает «Деловой Петербург», на площади в 379 гектаров планируется построить жилой комплекс, архитектурной доминантой которого станет собственный небоскреб.

Проект создан мастерской «Матвеев и К», однако, пока не утвержден властями. Всего в новом жилом комплексе предполагается строительство 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Возвести их застройщик планирует в течение 6-7 лет.

На участке планируется строительство домов высотой до 12 этаже. Предполагаемая высота небоскреба пока не сообщается.

Если проект будет утвержден, на его реализацию потребуется до 15 миллиардов рублей.

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