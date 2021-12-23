Кинотеатры Петербурга потеряли 76% выручки из-за QR-кодов

После введения обязательной проверки QR-кодов петербургские кинотеатры не досчитались 76% выручки. Число посетителей в кинозалах сократилось на 75%. Как сообщает Neva.Today, после введения ограничений сеансы в петербургских кинотеатрах стали отменять чаще. Их стало почти вдвое меньше.

Руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский рассказал «Невским Новостям», что залы кинотеатров в Петербурге в настоящее время заполняются менее, чем наполовину. Он также отметил, что кинотеатры недополучат прибыль в новогодние праздники второй год подряд.

Положение кинотеатров при нынешних коронавирусных ограничениях эксперт сравнил с выгребной ямой, куда в пандемию регулярно скидывают именно культуру. По его словам, если бы QR-коды ввели в продуктовых магазинах, то вопрос об убытках культурной сферы «отпал сам собой».