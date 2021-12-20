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Сейлс-хауз по продаже радио-рекламы появится в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Его создадут два ведущих радиохолдинга.

Продажи радио-рекламы объединят в Петербурге на базе сейлс-хауза. Его создадут два ведущих радио-холдинга «Газпром-медиа Радио» и «Русская Медиагруппа». Новый сейлс-хауз станет крупнейшей городской площадкой по продаже радио-рекламы.

При создании сейлс-хауза будет объединен опыт ГПМ Радио и РМГ в области подготовки рекламных кампаний и нестандартный маркетинговый подход. Предполагается, что новый подход позволит создать самую эффективную систему продаж радио-рекламы в Петербурге. Он будет оперативно размещаться на всех радиостанциях ГПМ Радио и РМГ в Петербурге, а также digital-ресурсах холдингов. Формат сейлс-хауза позволит выработать эффективную политику ценообразования, а также полностью контролировать сетевую рекламу. Все сделки, которые были заключены с «Газпром-медиа Радио» и «Русской Медиагруппой» ранее, остаются действительными.

ГПМ Радио в Петербурге имеет широкое влияние благодаря «Авторадио», «Юмор FM», Радио ENERGY, Comedy Radio, Детскому радио и «Радио Зенит». Наиболее известные радиостанции «Русской Медиагруппы»: «Русское Радио», «Хит FM, MAXIMUM, Radio Monte Carlo и DFM.

Суммарная аудитория радиостанций «Газпром-медиа Радио» в Петербурге, по данным Mediascope (Radio Index – Санкт-Петербург, сентябрь – ноябрь 2021, 12+), оценивается в 2,69 миллионов человек, то есть 57,4% от общего числа радиослушателей. Радиостанции «Русской Медиагруппы» ежемесячно слушают около 2,25 миллионов петербуржцев или 47,9% от общей аудитории радиослушателей в городе. В общей сложности, аудитория радиостанций двух холдингов в Петербурге оценивается в 3,17 млн человек (67,6%).

Управляющий директор АО "Русская Медиагруппа" Дмитрий Медников пояснил, что на радио-рекламу в 2021 году наблюдается высокий спрос. Он уже устойчиво превысил показатели «допандеимйного» 2019-го. В будущем году ожидается дальнейший рост интереса к данному рекламному источнику. Благодаря высокому уровню влияния двух рекламных холдингов на различные группы аудитории, создание сейлз-хауза сформирует уникальный сервис на рекламном рынке.

Генеральный директора ГПМ Радио Юрий Костин считает, что объединение сильнейших радиостанций Петербурга станет стратегической вехой в развитии системы продаж рекламных ресурсов.

Точная дата начала работы петербургского сейлз-хауза «Газпром-медиа Радио» и «Русской Медиагруппы» пока неизвестна. Она будет объявлена позднее.

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