В Петербурге стало в 2,5 раза больше самозанятых

В Петербурге зарегистрировано более 257 тысяч самозанятых. Как сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, с начала года это число выросло в 2,5 раза.

Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко считает, что количество использующих данный налоговый режим может вырасти по полумиллиона. Этой точкой зрения он поделился с «Ведомостями».

Президент НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге Александр Ходачек отметил, что петербуржцев в данном статусе привлекает быстрота его получения и удобство налоговой отчетности. По его оценкам, статус самозанятого могут получить до 10% от общего числа проживающих в Петербурге.