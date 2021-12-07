Основатель бара в центре Петербурга рассказал, почему его заведение закрывается

Расположенный на 8-ой Советской бар «Такты» закрывается. О грядущем закрытии заведения рассказал его создатель Владимир Николаев.

Он пояснил «Фонтанке», что заведение ушло «в глубокий минус» после запрета на работу после 23:00. «Такты» изначально ориентирован именно на ночной формат. Два других бара Владимира Николаева («Цветочки» и «Полторы комнаты») не так зависят от ночных часов работы, но и они теряют от 50 до 70% выручки.

Владимир Николаев обратил внимание, что многие заведения Петербурга продолжают работать ночью. Чиновники Смольного ежедневно находят такие заведения, выписывают штрафы и опечатывают. Однако, как правило, бары возобновляют работу сразу после ухода представителей власти.