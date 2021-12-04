Заявка Петербурга на инфраструктурный кредит в 24,15 млрд рублей одобрена

Инфраструктурный бюджетный кредит в размере 24,15 млрд рублей, заявку на который подавал Петербург, одобрен правительственной комиссией по региональному развитию. В 2022 и 2023 годах Петербург потратит их на масштабные транспортные проекты.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, последние губернатор Александр Беглов обсудил в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Средства планируется направить на работы по строительству транспортной развязки ЗСД у Шкиперского протока, подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, а также на приобретение 169 новых трамваев для «Горэлектротранса».