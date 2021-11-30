В Петербурге открылось больше ресторанов, чем закрылось

В Петербурге в текущем году количество открывшихся ресторанов превысило число закрывшихся заведений. Такие данные опубликовал «Коммерсантъ», ссылаясь на руководителя направления торговой недвижимости «Бестъ. Коммерческая недвижимость» Станислава Ступникова.

В Петербурге с начала года открылось 285 ресторанов. Закрылось при этом 170 заведений. При этом количество открывшихся заведений в городе превысило число закрывшихся впервые за три года.

За девять месяцев текущего года объем петербургского ресторанного рынка вырос на 47,3% год к году и составил 66 миллиардов рублей. Такие данные опубликовал Росстат.

По прогнозу ГК «Бестъ» общий рост объема ресторанного рынка в Петербурге за год достигнет 50%.