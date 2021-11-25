Петербургские школы получили 13 новых автобусов

Петербург закупил 13 новых школьных автобусов. Как уточнили в пресс-службе администрации города, вся техника нова и предназначена для перевозки детей.

Новые автобусы получат школы и дома детского творчества в Красногвардейском, Красносельском, Василеостровском, Приморском, Колпинском и Калининском районах. Также новый транспорт передадут оздоровительно-образовательному центру «Балтийский берег».

На закупку автобусов из федерального бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. На эти средства приобрели автобусы среднего и малого класса отечественного производства: ГАЗ, ПАЗ и УаЗ.

Транспорт будет использоваться, чтобы возить школьников на занятия и экскурсии.