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Более 260 тысяч работников петербургских предприятий привиты от коронавируса

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© Фото: Baltphoto

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Рабочие «Невского завода» смогли привиться прямо на предприятии, куда приехали медики.

Рабочие «Невского завода» вакцинировали от коронавируса практически без отрыва от рабочего места. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», бригада медиков приехала на предприятие. Вакцинацию прошли сразу 60 сотрудников завода.

Сотрудник завода Алексей Григорьев рассказал, что уже переболел год назад в легкой форме. Однако, решил укрепить иммунитет вакциной, так как стало очень страшно за своё здоровье.

На японском автомобильном производстве в Шушарах вакцинировано уже 84% сотрудников. Чтобы мотивировать рабочих, первым на предприятии вакцинировалось руководство. Привившимся в компании начисляют внутрикорпоративные бонусы, а получить вакцину можно в любое удобное время.

Исполнительный вице-президент компании-автопроизводителя Масаси Исида отметил, что важно вести диалог с сотрудниками. Поэтому на предприятии регулярно проходят информационные сессии, где можно получить ответы на свои вопросы о вакцинации.

Промышленные предприятия Петербурга, согласно постановлению главного санитарного врача региона, должны вакцинировать 80% своих сотрудников в срок до 15 января будущего года. Власти города активно помогают заводам достичь нужных показателей. Не имеющие пунктов вакцинации на своей территории прикрепляют к поликлиникам. На предприятия также выезжают мобильные бригады медиков.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев сообщил, что ведомство мониторит ситуацию с вакцинацией на пяти сотнях предприятий. Прививку уже получили 260 тысяч их сотрудников, то есть около 86-87% от общего числа. Отмечается, что ни на одном петербургском предприятии за время пандемии не зарегистрировано массовых вспышек заболеваемости коронавирусом.

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