Завод «Севкабель» переедет из Петербурга в Псков

Мировое соглашение в деле о банкротстве завода «Севкабель» утверждено Арбитражным судом Санкт-Петербурга. О данном решении сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст».

«Акрон Холдинг» погасит 15% задолженности предприятия «Севкабель» в течение года. Компания также берет на себя обязательство выплатить задолженность перед банком «Траст» в размере порядка 200 млн рублей. Таким образом, стороны процесса отказываются от заявленных в рамках процесса и вне его претензий друг к другу.

Производственные мощности «Севкабеля» перенесут на площадку ООО «Современные кабельные технологии». Последнее является структурой «Акрон Холдинга» и располагается в Пскове. Таким образом Петербург теряет первый кабельный завод в России. «Севкабель» не прекращал работу даже во время блокады и выпустил 100 километров кабеля, который снабжал обесточенный город электричеством.