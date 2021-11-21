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Профсоюзы прогнозируют забастовки на петербургских предприятиях из-за вакцинации

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© Фото: Baltphoto

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Предприятия просят у властей разъяснения, как достичь 80% вакцинированных, если переболевших не прививают.

Обязательная вакцинация сотрудников от коронавируса сулит проблемы петербургским предприятиям. Представители сразу нескольких профсоюзов рассказали «Фонтанке» о сложной ситуации. Роспотребнадзор требует не менее 80% вакцинированных сотрудников, не делая скидки на число переболевших. При этом перенесших коронавирус недавно врачи прививать отказываются.

Координатор Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алла Оганесян отметила, что перенесенный менее шести месяцев назад коронавирус в настоящее время не отнесен к основаниям, освобождающим от прививки. Он отметила, что хотелось бы получить от властей разъяснения по этому противоречию или увидеть изменения в постановлении, избавляющее работодателей от штрафов, а их сотрудников — от вакцинации до истечения полугода после болезни. В АЕБ отметили, что на промышленных предприятиях Петербурга доля переболевших сотрудников более 20%.

Директор Американской торговой палаты Мария Чернобровкина отметила, что среди участников объединения доля переболевших составляет 20-30%. Число официально получивших медотвод она охарактеризовала словом «мизерное».

Работодатели опасаются, что при отстранении непривитых от работы, те обратятся в Трудовую инспекцию. Они отмечают, что не могут с полной уверенностью прогнозировать, что она не займет сторону работников.

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