Фабрика JTI начнет экспортировать выпущенные в Петербурге стики в 2022 году

Табачная компания JTI назвала планируемую дату экспорта стиков для нагревательных устройств, которые изготавливают на фабрике «Петро» в Петербурге. Генеральный директор JTI в России Том Осборн сообщил, что экспортировать свою продукцию компания будет уже в 2022 году.

Новая линии на табачной фабрике в Петербурге открылась 18 ноября 2022 года. Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что это событие сыграет важную роль в экономическом развитии города. Оно также продемонстрирует инвестиционную привлекательность Петербурга.

Соглашение о модернизации фабрики «Петро» городские власти и представители компании JTI подписали минувшим летом в ходе Международного экономического форума.