В таможенной службе опровергли задержку поставок на петербургские автозаводы из-за контроля

Петербургские автозаводы жалуются на перебои с поставками комплектующих для японских машин. Как сообщает «Коммерсантъ», среди возможных причин в автоконцернах назвали усиленные проверки на уровень радиации в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов отметил, что таможенные операции с продукцией, подлежащей санитарно-карантинному контролю, проходят в штатном режиме и не являются причиной перебоев с поставками комплектующих. Об этом сообщает ТАСС.

Более весомым фактором эксперт назвал изменение традиционных цепей поставок и их переориентацию с южных морских направлений в порты Дальнего Востока для последующей поставки в Европу железнодорожным транспортом. Он подчеркнул повышенную загруженность портов, а также их серьезные инфраструктурные ограничения.