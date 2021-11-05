Ленобласть назвали в числе регионов с минимальной безработицей

В Ленинградской области зарегистрировано один из самых низких в России уровней безработицы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. На бирже труда в настоящее время зарегистрированы 5,4 тысяч безработных жителей Ленинградской области. Это 0,5% от общей численности населения.

Всего на биржу труда в текущем году обратилась 41 тысяча жителей. 15,4 тысяч человек получили официальный статус безработного. С января по октябрь Биржа труда Ленобласти выдала 62 тыс. направлений на работу для 40,3 тыс. обратившихся Сейчас в базе данных областной биржи труда находится 55,8 тысяч предложений о работе. Рабочие профессии составляют 80% от общего числа вакансий региона.