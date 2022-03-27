Губернатор Петербурга отметил товары, на которые сохраняется повышенный спрос

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил категории товаров на которые сохраняется искусственно созданный спрос. Об этом 27 марта сообщает 78.ru.

Неоправданный ажиотаж сохраняется на сахар, муку и макароны. Глава города отметил, что все эти продукты производятся в России и их исчезновения с прилавков не предвидится.

Беглов также рассказал, что посетил ряд предприятий и не заметил проблем с производством и запасами продукции и сырья. Кроме того, уже сейчас запланировано строительство новых производств.