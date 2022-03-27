В Петербурге снизился потребительский ажиотаж

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитался о снижении в городе потребительского ажиотажа. Об этом 27 марта он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Благодаря совместной работе правительства и торговых организаций потребительский ажиотаж снижается. Ещё есть повышенный спрос на отдельные продукты длительного хранения: муку, крупы, макароны, сахар. Все эти товары производятся в России, из отечественного сырья и в необходимых объёмах. Посетили ряд производств и убедились, что предприятия работают в обычном режиме и запасов достаточно», — рассказал своим подписчикам глава города.

Также Беглов отметил, что в городе появляются новые производства для удовлетворения потребительского спроса в полном объеме, а также создания новых рабочих мест.