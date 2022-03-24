В Петербурге отметили резкий рост стоимости капусты

Аналитики рассказали петербуржцам на какие категории продуктов сильнее всего выросли цены. Об этом 24 марта сообщает информационно-аналитического центра Петербурга.

По данным центра самый быстрый рост стоимости показала белокочанная свежая капуста. Ее стоимость за последний год выросла сразу на 206%.

Подорожала и морковь — за год рост стоимости составил 38,8%. Третье место занимает гречневая крупа — она стала на 37,2% стоить больше. Килограмм муки вырос в стоимости на 7%, молоко — на 5%, масло — на 4,7%.

Нашлись и продукты, которые стали стоить меньше. Среди них оказалась куры мороженые (-3%), пшено (-1,9%), соль (-1,8%) и яйца (-0,2%).