Эксперт рассказал что изменится для россиян при курсе 150 за доллар

Курс рубля впервые в истории опустился до 100 за доллар на Московской бирже, относительно евро падение произошло до 119 рублей. Все это всвязи с санкциями США и Евросоюза из-за «военной операции» в Украине. Об этом 28 февраля сообщает АБН со ссылкой на экономиста Александра Дудчака.

Эксперт рассказал, чего ожидать простым россиянам на фоне сокрушительного падения рубля.

По последним данным, ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%. Кроме того, поступило поручение о продаже большей части валютной выручки. В понедельник курс доллара превысил 100 рублей, а евро добрался до отметки в 119,5 рублей.

В настоящее время ЦБ повышает ставку исходя из риторики свободного рыночного образования, при том что мог сдерживать показатель на любом уровне.

«Даже при том, что часть золотовалютных резервов сейчас попала в цепкие лапы большой семерки – это не катастрофа. И даже если все население России решит снять со своих банковских счетов все средства и потратить их на валюту, ее запасов достаточно», — уверяет Дудчак.

Он также отметил, что прогнозировать в нынешних условиях что-либо достаточно трудно. Изменения во многом зависят от закупок запчастей, оборудования и энергоносителей.

«ЦБ продолжает чудить и принимать меры. направленные, по словам регулятора, на стабилизацию курса. Вместо того, чтобы таргетировать уровень жизни, регулятор занимается таргетированием инфляции, однако эти действия не приводят к положительным результатам», — считает эксперт.

По мнению экономиста, предпринимаемые ЦБ меры неэффективны и способствуют новой спирали инфляции.

«Регулятор зарабатывает при помощи спекуляции на курсе рубля и дает такую же возможность лицам, к себе приближенным. Вместо инвестиций в долгосрочные проекты, имея колоссальные резервы, и находясь под угрозой новых санкций с 2014 года, ЦБ продолжал закупать валюту», — продолжает он.

Дудчак считает, что у ЦБ было много возможностей нивелировать негативные последствия от введения санкций. Для этого специалистам необходимо было развивать производственный и технологический сектор промышленности.

Также эксперт заявил, что даже в случае отсутствия конфликта с Украиной, Евросоюз все равно нашел бы повод для санкций.

«Центробанк регулярно то поднимает, то опускает курс, однако эти меры не приводят к реальному контролю над ситуацией. Вместо инвестиций в долгосрочные проекты регулятор продолжит спекулировать на курсе», — подчеркнул экономист.

Все это делает невозможным кредитование промышленных предприятий и может привести их к банкротству. При этом Дудка считает, что выше 150 рублей доллар подняться не может и останется на уровне 90 рублей.