Власти Петербурга хотят выкупить индустриальный парк «Марьино» у ВТБ

В Смольном намерены выкупить индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Об этом 12 ноября сообщает АО «Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"».

«Мы активно наращиваем темп привлечения инвесторов в связи с предстоящей большой работой по заполнению присоединяемой площадки "Марьино", где для резидентов будет доступно 44 га», — заявила гендиректор компании Тамара Рондалева.

В настоящее время финансовым партнером парка является ВТБ, а также управляющая компания «ВТБ Девелопмент» и инженерная компания «Капитал-Энерго».

По сообщениям вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова, стоимость сделки составляет около 2,6 млрд рублей.