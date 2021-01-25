Цена на б/у авто в России превысила миллион

Средняя цена на легковой автомобиль с пробегом в России впервые превысила миллион рублей. По данным «Автостата», теперь этот показатель составляет 1,049 млн.

За январь машины подорожали в среднем на 8% - или 79 тыс рублей. За год же цены выросли на 52% - или 361 тысячу. Найти автозапчасти для любого автомобиля поможет autorazbory.ru.

Причина роста стоимости авто – инфляция. К ней добавляется глобальная нехватка полупроводников и связанный с ней дефицит новых авто у дилеров.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается острый дефицит автомобилей в наличии у дилерских центров.

Как сообщает «Российская газета», потенциальные покупатели вынуждены записываться в лист ожидания даже без знания точной цены или предполагаемого периода поставки. На отдельные модели очереди из желающих уже достигли 2023 года. Эксперты прогнозируют существенное превышение спроса над предложением в 2022 году.

Большинство выпущенных заводами авто отправляются клиентам сразу, поэтому количество авто в наличии у дилеров продолжает уменьшаться. В ГК «Аларм-Моторс» считают, что в первом квартале текущего года достигнет 20%. При этом ведущие китайские автомобильные бренды в ближайшие полгода продолжат рост.