НЛМК расширит линейку листового проката

АПР-2 станет выпускать листы сверхпрочной стали толщиной от 3 мм до 25 мм.

Реконструкция агрегата поперечной резки горячекатаного проката №2 стартовала на Новолипецком металлургическом комбинате. Через этот агрегат проходит до 800 тыс. тонн стали в год.

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Работы займут 8 месяцев, в течение которых металл будут направлять на другие агрегаты. Затем АПР-2 станет выпускать листы сверхпрочной стали толщиной от 3 мм до 25 мм.

Сумма инвестиций в проект - более 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась новая база металлообработки.

«В настоящее время плановая мощность в месяц: 450 т размотки арматуры, 150 т глубокой обработки листа на плазменном станке и 50 т закладных деталей», — рассказали в пресс-службе поставщика черного металлопроката компании «Ариэль металл».

В первый этап проекта вложили 20 млн руб. На базе металлообработки выполняется резка, гибка, размотка арматуры, плазменная резка металла и резка на ленточнопильном станке.