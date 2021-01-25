НЛМК расширит линейку листового проката

Реконструкция агрегата поперечной резки горячекатаного проката №2 стартовала на Новолипецком металлургическом комбинате. Через этот агрегат проходит до 800 тыс. тонн стали в год.
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Работы займут 8 месяцев, в течение которых металл будут направлять на другие агрегаты. Затем АПР-2 станет выпускать листы сверхпрочной стали толщиной от 3 мм до 25 мм.
Сумма инвестиций в проект - более 2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге открылась новая база металлообработки.
«В настоящее время плановая мощность в месяц: 450 т размотки арматуры, 150 т глубокой обработки листа на плазменном станке и 50 т закладных деталей», — рассказали в пресс-службе поставщика черного металлопроката компании «Ариэль металл».
В первый этап проекта вложили 20 млн руб. На базе металлообработки выполняется резка, гибка, размотка арматуры, плазменная резка металла и резка на ленточнопильном станке.