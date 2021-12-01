В Петербурге открылась база металлообработки

Новая база металлообработки открылась в Петербурге.

«В настоящее время плановая мощность в месяц: 450 т размотки арматуры, 150 т глубокой обработки листа на плазменном станке и 50 т закладных деталей», — рассказали в пресс-службе поставщика черного металлопроката компании «Ариэль металл».

К слову, выгодно сдать металл можно в компании https://spb.metkom-group.ru.

В первый этап проекта вложили 20 млн руб. На базе металлообработки выполняется резка, гибка, размотка арматуры, плазменная резка металла и резка на ленточнопильном станке.

Ранее сообщалось, что новосибирске изобрели метод неразрушительного определения предельного напряженно-деформированного состояния материала для авиации. Он позволит бороться с усталостным напряжением материала и сводить на нет опасность, возникающую в связи с этим.

За несколько лет работы было испытано множество марок алюминиевых и титановых сплавов, а также стали. Появился рентгеноструктурный анализ и анализ микроструктуры поверхности. Ученые учитывали и влияние эксплуатационно-технологических факторов, и тот факт, что в последние годы стало больше марок авиационных материалов.