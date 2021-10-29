Обувь в России продолжит дорожать после Нового года

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в повседневную жизнь, но и в мировую экономику. Так, российских покупателей предупредили, что в самое ближайшее время одежда и обувь подорожает на 10%. Чтобы не тратиться на новую обувь, можно починить старую, например, здесь: ремонт кроссовок - bootslab.ru.

К началу 2022 года рост цен может составить 20%. Среди причин эксперты называют повышение стоимости морских грузоперевозок из Азии в Европу в пять раз, рост цены на эластан и хлопок, фурнитуру, а также слабость рубля.

По заверениям Минпромторга, российские швейные фабрики смогут справиться с вынужденным "импортозамещением", особенно в части пошива плащей и курток.

Эксперты в новых условиях советуют отдавать предпочтение базовым и функциональным вещам универсального цвета. Также неоценимую помощь могут оказать интернет-распродажи, но в этом случае необходимо особенно тщательно рассматривать размерный ряд.