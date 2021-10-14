Бизнесменам Подмосковья помогут с интернет-рекламой

Шанс получить дополнительный бюджет на продвижение своего бизнеса появился у подмосковных предпринимателей благодаря новой программе поддержки от платформы Бизнес ВКонтакте и центра «Мой бизнес».

«Владельцы малого и среднего бизнеса в нашем регионе уже имеют возможность компенсировать до 500 тыс. рублей затрат на маркетплейсы. Недавно мы заключили соглашение с Яндексом, по которому субсидируем бизнесу 50 тыс. рекламного бюджета. Теперь предприниматели Московской области смогут получать дополнительный бюджет в размере 150% от первого платежа на продвижение в социальной сети ВКонтакте», – рассказала глава министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Немаловажным шагом каждого начинающего предпринимателя становится выбор названия компании и последующий выбор печати. У компании "Столичные печати" можно сделать клише из резины для штампа.

Напомним, ранее петербургские бизнесмены назвали рост зарплат угрозой для бизнеса. По данным Минэкономразвития РФ, номинальная средняя зарплата в городе выросла в 2021 году на 9,5%. В январе она составляла 66 тысяч рублей в месяц, к лету достигла 73 тысяч рублей. Общероссийская средняя зарплата на 20 тысяч меньше.

Ситуация на рынке труда меняется в пользу соискателей отчасти потому, что из-за пандемии в городе стало меньше внутренних и внешних мигрантов. Не всем компаниями удалось сохранить сотрудников, пока сфера развлечений была закрыта. Привлечь нового сотрудника и обучить его оказалось намного дороже, чем сохранить старого.

При этом Смольный всячески поддерживает малый бизнес. Губернатор города отметил, что он даёт городскому бюджету 33% поступлений, в данной сфере работает 45% работающего населения региона.

За первые полгода в Санкт-Петербурге объем кредитов, которые выдаются по поручительствам Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ), вырос в 1,5 раза. В пресс-службе администрации Северной столицы сообщили, что по состоянию на 19 августа сферы МСБ получили от города кредитов на 9 млрд рублей.