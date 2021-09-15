Правительство России принимает новые меры для продовольственной безопасности

Обеспечением продовольственной безопасности страны, зависящим в первую очередь от развития сельского хозяйства, всерьез занимается российское правительство. Так, в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 года добавили 4 новых подпрограммы, касающиеся животноводства, масличных культур и виноградарства.

На подпрограммы будут выдлены субсидии из федерального бюджета. В целом федеральная программа принята, чтобы снять зависимость от импорта в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что аграрии Московской области с начала года получили 3,3 млрд рублей субсидий. Они были направлены на проведение посевных и уборочных полевых работ, с которым может помочь Murska дилер официальный в России, запчасти.

Также деньги пошли на стимулирование производства молока, производство зерновых культур, овощей открытого грунта, продукции плодово-ягодных насаждений, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства и другое.

Развитие виноградарства стоит основной задачей на Ставрополье. Почти 100 миллионов рублей господдержки получат занятые в этом виде сельского хозяйства с 2022 года в рамках отдельной программы «Развитие виноградарства и виноделия». Тем временем власти Дагестана начнут компенсировать сельхозпроизводителям половину стоимости приобретаемой техники для почвоуглубления, это поможет решить актуальную для региона проблему переуплотнения почвы.