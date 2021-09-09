Стали известны лидеры онлайн-доставки в Петербурге

«ВкусВилл», «СберМаркет» и «Самокат» стали лидерами онлайн-доставки в Петербурге. Из классических ритейлеров только у X5 Group получается развивать этот сегмент.

В топ–10 рынка онлайн-доставки по России вошли также: Delivery Club, Wildberries, «Яндекс.Лавка», Ozon, «Пятерочка доставка», «Утконос» и «Перекресток Впрок». Кроме проектов уже упомянутого X5 Group все компании изначально были заточены под онлайн-сегмент.

Интересно, что ковид-эпоха отправила в онлайн даже тех, кто недавно туда и не собирался. Например, один из крупнейших рынков Санкт-Петербурга Ярмарка Юнона создал собственный онлайн-маркетплейс Юнона.Маркет.

Проблема уже упомянутых "классиков", как например, той же "Ленты" - долгая сборка, неповоротливая доставка. Не помогают огромные вливания в рекламу и "Магниту" с "Ашаном". Вероятно, причина еще и в том, что онлайн-доставка - не для их целевой аудитории.

От онлайн-доставки отказались почти все региональные сети. По крайней мере, в Петербурге. Они быстро поняли, насколько это сложный процесс, с одной стороны, а также осознали различие своей аудитории с теми, кто пользуется подобными сервисами, с другой.

Как ранее отмечал предприниматель, спортсмен и депутат муниципального образования "Город Пушкин" Дмитрий Павлов, из-за бурного развития "онлайна", который вошел если не во все, то во многие сферы нашей жизни экономика уже никогда не будет прежней.