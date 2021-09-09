Производителям хлеба и муки помогут бюджетными деньгами

Межбюджетные трансферты компенсируют затраты производителям муки и хлеба в регионах. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. При этом условием стало недопущение повышения цен на хлеб.

Хлебопекарные предприятия, коротые заботятся о качестве не только продукции, но и упаковки, могут узнать подробнее о том, как ее выбрать, на сайте производителя.

В рамках постановления Мишустина Орловской области, например, выделено почти 40 миллионов рублей для производителей муки — для компенсации части затрат, связанных с закупкой пшеницы.

Еще около 13 миллионов рублей регион предназначено для хлебопекарных предприятий — для компенсации части затрат на реализацию произведенных товаров.

В Ивановской области хлебопёкам компенсируют две тысячи рублей за каждую тонну произведенных и реализованных хлебобулочных.

Ранее сообщалось, что несмотря на сложные погодные условия минувшим летом дефицита хлеба в этом году не будет, потому что аграриям удалось отстоять урожай. А значит, и с ценами все будет в порядке.

При этом в Ростовской области стоимость хлебобулочных изделий увеличивается, несмотря на рекордный урожай. По словам губернатора, это происходит из-за роста транспортных расходов.