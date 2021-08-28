Осенью в России упадут цены на бензин

Стоимость бензина может снизиться осенью в России благодаря мерам ФАС и Министерства энергетики. Пока этого не произошло, у транспортных компаний есть еще одна возможность сэкономить - например, купить топливную карту для юридических лиц.

Рекомендации антимонопольщиков и Минэнерго, высказанные производителям топлива, достаточно просты: продавать больше. Увеличение продаж бензина и дизельного топлива должно способствовать снижению цены по закону спроса и предложения, считают специалисты.

По мнению аналитиков, стоимость бензина зависит не от объемов его продаж, а от нетбэка. Netback — это индекс, который указывает на экспортную стоимость топлива. Чем выше нетбэк, тем менее выгодно продавать бензин на внутреннем рынке. При этом государство такую огромную разницу в ценах компенсировать не может.

«Уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках», — цитируют «Известия» Екатерину Косареву из WMT Consult.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая формула для расчета цен на бензин. Цена на внутреннем рынке теперь обязана соответствовать фактическим рыночным котировкам. Так, индикативную стоимость удалось снизить на 4 тысячи рублей.

Эксперты советуют горожанам экономить расход топлива, исключив резкие торможения и ускорения, а также ездить на минимальных оборотах двигателя.

Тем временем в Петербурге в 2022 году подорожает общественный транспорт. Как рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, в среднем цены станут выше на 4%. Так разовый жетон метро подорожает с 60 до 62 рублей - на 3,3 %, а билет в наземном транспорте — с 55 до 57 рублей (на 3,6 %).