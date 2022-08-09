Эксперты заявили о снижении спроса на вторсырье

Эксперты заговорили о снижении спроса на вторичные ресурсы. Это относится к пластику и картону, который собирают граждане и который после сортировки возвращают в оборот. Об этом сообщает NSP.

По данным АНО "Собиратор", который организует сбор отходов в Петербурге и Москве, стоимость макулатуры снизилась на 30 процентов, тетра-паков на 60 процентов, металла на 50 процентов, пленок и пакетов на 30 процентов. Также в два раза подешевели PET-бутылки.

Отмечается, что из-за этого снижается рентабельность система сбора вторсырья. Причиной эксперты называют экономический спад. Специалисты называют возможным решением поддержку через механизм экологического сбора. Он регулируется законом об отходах потребления и производства. Также вариантом поддержки может стать госзаказ на продукцию из вторичного сырья.