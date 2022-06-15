Почти на 16% сократился оборот общепита в Петербурге

Практически на 15,5% сократился в Петербурге оборот общепита. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Оборот общепита составил 10,5 млрд рублей, что является первым значительным падением за этот год. В Ленинградской области падение оказалось еще более существенным - на 26,1 процент. 1,3 млрд рублей составил оборот ресторанов и кафе в регионе. Как сообщает "Деловой Петербург", это связано с уходом части игроков с рынка. При этом на оставшихся предприятиях падение спроса не зафиксировали.

По словам управляющего партнера «8956 Oblomoff food» Владимира Шершнева, за первую неделю марта спрос уменьшился почти на 50%, но затем все пришло в норму. Относительно марта рост в апреле составил около 20%. В сфере общепита сейчас оборот увеличивается благодаря туризму. Однако показатели 2022 года, скорее всего, снизятся относительно прошлого года на 15 процентов в связи с падением доходов россиян.