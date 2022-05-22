В Петербурге на 62% сократились продажи легковых автомобилей

Автомобильный рынок пришел в упадок. В дилерских центрах на 62% упал индекс контрактирования новых легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом.

По всему городу отмечается резкий спад по продаже машин. На спрос повлияли не только санкции, но также и высокие кредитные ставки, а также рост цен на автомобили.

По словам эксперта отрасли, если ставка Центробанка будет выше 12 процентов, то автомобильный рынок не сможет восстановиться, а также может показать отрицательные значения к концу года. Кроме того, несмотря на значительное укрепление рубля, цены все равно останутся высокими - никто не спешит их опускаться.