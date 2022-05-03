За 2021 год Беглов и его супруга заработали 16 млн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов и его жена в прошлом году заработали более 16 млн рублей. В 2020 году их доходы были на уровне 15,6 млн рублей. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на декларацию о доходах главы города.

Так, за год Беглов увеличил свои доходы на девять процентов до 4,404 млн рублей. Также в его собственности находятся три земельных участка, чья площадь составляет 3100 квадратных метров, одна вторая жилого дома площадью 120 квадратных метров, квартира 150 квадратных метров и гараж 31,4 квадратных метров. Также губернатор использует служебную машину площадью 106,7 квадратных метров.

В прошлом году жена губернатора заработала почти в три раза больше мужа - 11,7 млн рублей. За год ее доход вырос на 200 тысяч рублей. Кроме земельного участка площадью почти тысяча квадратных метров и жилого дома площадью 61,8 квадратных метров в ее собственности находятся четыре квартиры, гараж и машина.