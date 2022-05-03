Производство пластиковых игрушек увеличат в Петербурге

Рост продаж продукции отметили в петербургской компании по производству пластиковых игрушек. Объемы поставок планируют увеличить. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказала технолог литейного цеха Наталья Скрябина, для производства используют первичный материал, который изначально прозрачный. Дальше материал поступает по пневмотранспорту, а по загрузчику внутрь машины. Внутрь материал смешивают с красителем при температуре 230 градусов, а затем жидкий пластик под давлением впрыскивается в форму, охлаждается и получается деталь. Каждое изделие проходит от четырех до пяти проверок на качество.

Такое внимание связано с тем, что на предприятии делают детские игрушки, которые прежде всего должны быть безопасными. Их делают из отечественного сырья, который добыт на Урале. Большей популярностью пользуются машинки и наборы для песочницы.