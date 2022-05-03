За три месяца индекс промышленного производства в Петербурге вырос до 107,4%

Машиностроение, металлургическое производство, фармацевтика, пищевая промышленность показали наибольшую динамику роста в этом году. Об этом сообщает Петростат.
По итогам трех первых месяцев 2022 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 107,4%.
Среди высокотехнологичного сектора отмечен рост в производстве химических веществ и продуктов, лекарств и материалов, которых применяют в медицинских целях. Кроме того, положительная динамика есть и в сфере производства бумаги, мебели, пищевых продуктов и одежды.