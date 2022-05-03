Субсидии на 149 млн рублей дадут сельскохозяйственным предприятиям Петербурга

На сумму более 149 миллионов рублей выделили сельсскохозяйственным предприятиям Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Документ указывает порядок предоставления субсидий в этом году.

Как сообщает пресс-служба Смольного, для предприятий этой отрасли ежегодно выделяют субсидии. Из федерального бюджета и регионального. Всего направят 149 млн 677 тысяч рублей. Средства можно использовать на развитие племенного животнодства - на закупку племенного молодняка, реализованное и отгруженное на собственную переработку коровье молоко.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургскому малому и среднему бизнесу дали отсрочки по уплате налогов. Отсрочка распространяется на налог на имущество организаций, а также на земельный и на транспортный.